中國上海市部分地區至今封控已達5周，據澳洲媒體報導，有居上海的澳洲家庭被迫與子女入住臨時隔離中心，與其他數百名患者共住，毫無無隱私可言。他們是在深夜被防疫及衞生部門人員和警員到住處，要求他們立即遷至隔離中心，完全沒有領事支援，狀況比被逮捕還糟。

港媒《東網》引澳媒報導稱，已在上海生活長達15年的澳洲商人奧廷格（Nick Oettinger）表示：「人們被拖出家門，（隔離中心）環境不衞生，沒有人會說英語，也沒有領事通道。」他認為澳洲應向北京提出外交抗議，澳洲政府甚至應該派包機接走在華公民，他還說，上海封城期間受困的澳洲公民比被逮捕人士得到更少領事支援。

另一位澳藉婦人賴斯（Angelina Rice）與丈夫和4歲兒子在上海遇上封城，期間一直感到非常孤獨，曾因流產併發症詢問澳洲人領事館她是否能離開住處求醫，但無絲毫幫助，也曾在網上求援但不果。

報導說，賴斯一度考慮離開中國，她有養寵物，而澳洲維持要求入境寵物隔離3至6個月及收取高昂費用的嚴格規定，所以無奈作罷。