本土確診首破兩萬！今+23102 添5死、5縣市破千例

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增23,139例COVID-19確定病例，分別為23,102例本土個案及37例境外移入（14例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,102例本土病例，為11,193例男性、11,899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（8,278例）、臺北市（4,806例）、桃園市（3,604例）、基隆市（1,220例）、臺中市（1,196例）、高雄市（818例）、臺南市（509例）、宜蘭縣（448例）、花蓮縣（428例）、新竹縣（333例）、屏東縣（292例）、雲林縣（254例）、彰化縣（214例）、新竹市（171例）、苗栗縣（145例）、臺東縣（102例）、嘉義縣（87例）、嘉義市（79例）、南投縣（73例）、澎湖縣（22例）、金門縣（15例）、連江縣（8例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今（2022）年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,602,849例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,426,123例排除），其中173,942例確診，分別為11,481例境外移入，162,407例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計876例COVID-19死亡病例，其中861例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市326例、基隆市34例、桃園市30例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。