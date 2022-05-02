基隆市今日新增874例，多4名中、重症病患，其中1例80多歲婦人收治在衛生福利部基隆醫院，有慢性病史，目前肺部浸潤，使用氧氣及瑞德西偉治療中。

基隆市專責病床總計150床，目前已收治115床，其中輕症96人、中症5人、重症4人；另今日新增4例中、重症病患。基隆市長林右昌表示，長庚醫院新增2名重症，1名還沒有得到醫院回覆，另1名是男性，有洗腎及糖尿病症狀，目前狀況穩定。

林右昌指出，部基新增2名中症個案，其中1例為80多歲女性，肺部浸潤情形，有慢性病史，使用氧氣及瑞德西偉治療中；另一位是80多歲男性，有慢性病史、腸胃道出血及發燒情形，使用氧氣及瑞德西偉治療中。

基隆今日新增874例，其中男性425人、女性449人，年齡以25至34歲及45至54歲最高，各有143人，各占比16％。目前居家隔離3073人、自主健康管理20人。林右昌說，本市已有1732人實行居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫。

另外，全市全校停課有高中職1校、1所國中、4所小學和7間幼兒園；預防性停課有高中職1校，以及2間幼兒園；部分停班學校包括，高中職7校、國中9校、國小23校，以及17間幼兒園、179班。