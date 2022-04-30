中央流行義情指揮中心指揮官陳時中表示，今年累計74976人確診，中症今增加15人、比例0.25％，重症3人，比例0.03。累計解隔54人。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天3例死亡中，有2例是今天新增名單是死亡，另一例是先前已經公布的1例重症，最後死亡。一名80多歲女性意識不輕緊急送醫，到醫院去、血氧偏低，心跳過慢，緊急採檢確診，當日就因為病成惡化，急救無效病逝；另一位是基隆60歲女，有癌症病史，採檢確診，隔日高燒到急診，評估治療返家，兩天後被發現沒有呼吸，後通報消防與警方，診斷書是新冠病毒感染與呼吸衰竭。

重症50多歲女，有癌症轉移、肺炎、呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。

12歲以下男性，不符合疫苗接種年齡，本身有神經系統方便疾病，有血氧偏低的情形。

不屬於今天18例的事先前重症的個案，今天死亡，80多歲沒打過疫苗的男性，本身有多重慢性病史，新冠肺炎合併呼吸衰竭，氧氣狀況惡化，經過家屬醫師討論，不使用呼吸器，呼吸衰竭、敗血性休克死亡。