研發小型太空火箭的「火箭實驗室」(Rocket Lab)在5月2日發射電子火箭並取得了成功，並且在回收火箭助推器的試驗也達成一定的進展，直升機成功接著返回中的火箭助推器，引起一陣歡呼；然而可能沒有抓穩，稍後助推器又滑落到海中。

太空新聞(Space News)報導，電子火箭於美國東部時間下午 6 點 49 分，從紐西蘭的發射場升空。火箭按計劃上升，在10分鐘後抵達預定高度，將攜帶的34顆小衛星投放到軌道中。

直升機接近火箭的降落傘。(圖/Rocket Lab)

衛星的運送任務成功以後，接下來就是返回了，火箭實驗室希望能夠實現與SpaceX相同的火箭重覆使用，不過他們的方式與SpaceX的反推火箭略有不同。由於電子火箭很小，因此在返回時可以用降落傘減速，落入海中後再派出船隻打撈即可。然而泡了海水的火箭需要仔細的清洗去掉鹽份才能再使用，因此團隊就計畫以直升機以吊鈎的方式，接住火箭上的降落傘，在不必接觸海水的情況下完整回收，該計畫稱為「再回來任務」(There and Back Again)。

Rocket Lab launches 34 satellites, helicopter catches booster for 1st time!

在今次的發射中，當電子火箭完成衛星投放後，燃料耗盡的助推器就開始回落地球，此時火箭實驗室派出S-92直升機飛抵預定地點，並在火箭返回的15分鐘後，來自直升機的影像顯示成功與火箭會合，然後在任務控制中心的歡呼聲中，吊釣抓住了降落傘，控制中心旋即爆出如雷的掌聲與歡呼。

然而，片刻之後，又是遺憾的嘆息，原本已抓住的助推器掉了下去。

半個多小時後，火箭實驗室出面解釋，表示這一切都在預料之內，捕獲火箭的直升機飛行員，注意到突然增加的火箭重量，出現與測試中不同的負載特性，為了安全起見，就選擇丟下火箭。

雖然不能說完全成功，但是火箭實驗室仍表示「此次任務是電子火箭成為可完全重複使用的運載火箭的重要一步」，目前還不清楚火箭實驗室下一次再嘗試空中接住火箭助推器的時間。

電子火箭相當小，全長17公尺，直徑1.2公尺，起飛質量為10.5噸，500公里高度的太陽同步軌道運載能力為150公斤，因此這次投放的34枚衛星，每一個都是重量不超過5公斤的超小型衛星。該型火箭是世上首次採用電驅動渦輪泵，代替傳統燃氣驅動的化學火箭，這種電驅動方式，使它被命名為電子火箭，其好處是燃料使用效率更高。