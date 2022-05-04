上海市官方4日通報，3日新增本土新冠肺炎確診260例與無症狀感染者4722例，合計4982例，較上日5669例進一步減少。另外也單日新增本土死亡16例，平均年齡82.9歲，最小年齡64歲，最大年齡99歲，死亡的直接原因均為各類嚴重慢性基礎疾病。

而正逢大陸「五四」青年節，上海市委書記李強表示，對全市廣大青年致以節日祝賀和誠摯問候，向奮戰在抗疫一線的團員青年、青年志願者們表示衷心感謝和親切慰問。

李強指出，在這場疫情防控大仗硬仗中，全市廣大青年聽從指揮、顧全大局，充分理解、支持配合各項防控政策和措施。許多青年人同在一線英勇奮戰的廣大疫情防控人員一道，不畏艱險、衝鋒在前，積極投身醫療救治、核酸篩查、物資保供、城市運行等各條戰線，為守護上海這座超大城市作出積極貢獻。

他說，當前上海疫情防控仍處於持續攻堅、不進則退的關鍵時期。希望全市廣大青年始終堅定不移聽黨話、跟党走，大力弘揚五四精神，助力堅決打贏疫情防控攻堅戰，在青春的賽道上奮力跑出當代上海青年的好成績，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。