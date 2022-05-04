湖內茄萣警方見郭男騎車沒裝後視鏡且沒開後車燈，上前關心，聞到郭男身上散發的酒氣。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市茄萣區38歲郭姓男子日前酒後上路，他在接受警員的吹氣酒測後，還反悔拒簽，警方詢後依公共危險罪移送橋頭地檢署。由於郭男是酒駕累犯，他將面對最高額的9萬元罰金，以及被吊扣牌照兩年，並被公布姓名與照片。

湖內警分局茄萣分駐所所長邱善明、警員黃凰瑜於5月1日執行夜間巡邏勤務時，行經茄萣區仁愛路進學路口時，發現郭姓男子騎乘的機車沒有加裝後視鏡，且沒有打開後車燈，上前關心，聞到郭男身上散發的酒氣。

警方要求郭男酒測，郭男先要求喝水漱口，之後依規定酒測，但他眼見酒測值超標達0.27毫克，又反悔想要拒簽罰單。但警員告知郭男已經接受酒測了就不能撤銷，此舉已經具備法律公信力。警方詢後將他移送橋檢，並寄罰單給他。

郭男表示，他當天稍早去朋友家打麻將、話家常，喝了兩瓶啤酒，之後心存僥倖，所以酒後上路，未料因為沒有依規定加裝後視鏡而被警方查獲酒駕。

酒駕湖內茄萣拒簽