端午節下月將至，各飯店也開始主打各式各樣的端午粽。近2年，受到疫情影響，許多客人選擇方便自煮的料理品項，可以冷凍保存回溫方便的端午粽更成了熱門的選項，高雄福華飯店去年端午粽業績更比往年成長1至2成，今年價格沒有調漲，並推出經典及創意口味供民眾挑選。

高雄福華大飯店於即日起~6／2進行福粽外賣活動，M3樓珍珠坊推出受廣大客人喜愛的「龍王裹蒸粽」及創新的「藜麥叉燒鮑魚滷香粽」。裹蒸粽是粽子行列中的巨無霸，以豐富內餡聞名，「龍王裹蒸粽」內餡有豬肉、栗子、干貝、螺頭、蓮子、冬菇、蛋黃、蝦米等內餡食材，樣樣經過產地嚴選。

五花肉的香潤及干貝鹹香的海潮味、栗子的甜味及香菇的宜人香氣，互有層次卻彼此融合，料多而口感有變化，品嚐時米香融入荷葉香，口感香醇，令人唇齒留香，大尺寸的份量也可提供2~3人享用，每粒NT$290元。

另外也推出創意口味「藜麥叉燒鮑魚滷香粽」，新派粵式風味，使用最道地五香滷肉、栗子、鹹蛋黃、新鮮鮑魚加上時下養生藜麥在唇齒間雀躍彈牙，激盪出多層次口感，每粒NT＄150元。

六樓江南春則推出道地江浙風味的「江南東坡粽」，每粒NT＄150元，使用紹興酒、醬油及蠔油的五花肉，加上慢火細燜，五花肉餡不油不膩，入口即化，加入香菇同糯米嚼起來散發酒香令人回味。

此外，喜愛甜口味的人，則可選擇「紫米桂圓粽」，健康紫米粒粒Q彈嚼勁、豆沙豐富營養，甜而不膩極佳美味，加上桂圓，養氣補血，每粒NT＄150元。

除了單顆以外，高雄福華大飯店還設計了精美的禮袋包裝，每組NT$990元起，送禮體面又實在，上述端午粽請於取貨三天前預訂，訂購專線請洽：07-2307777~8訂席中心