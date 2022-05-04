今（4日）下午2時37分，宜蘭縣羅東鎮和平路上某工地，發生怪手撞斷電線桿意外，造成附近23戶停電，台電獲報後調集包商前往搶修中。

據了解，羅東和平路的建築工地，一輛怪手倒車要上拖板車時，疑似迴轉操作不慎，卡到電纜線而撞斷電線桿，所幸現場沒有人員傷亡，附近共有23戶停電，台電獲報後，立即派人搶修中，將盡速復電。