宜蘭怪手倒車撞斷電線桿釀23戶停電 台電搶修中 16:462022/05/04 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣羅東鎮和平路上某工地，發生怪手撞斷電線桿意外。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（4日）下午2時37分，宜蘭縣羅東鎮和平路上某工地，發生怪手撞斷電線桿意外，造成附近23戶停電，台電獲報後調集包商前往搶修中。 據了解，羅東和平路的建築工地，一輛怪手倒車要上拖板車時，疑似迴轉操作不慎，卡到電纜線而撞斷電線桿，所幸現場沒有人員傷亡，附近共有23戶停電，台電獲報後，立即派人搶修中，將盡速復電。 東北季風通過帶降雨 3日供電亮綠燈 下雨+勞動節補假 2日供電亮綠燈 #撞斷電線桿 #台電 #搶修 #怪手 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預防山區斷電危機！太平警巡邏驚見邊坡坍塌 及時搶修 11:042022/04/30 寶島 「阿媽ㄝ月」響應世界月經衛生日 宜蘭人故事館今開展 16:012022/05/04 生活 朱國珍》太魯閣族各種做工的人 14:092022/05/01 生活 國民黨踢爆台電中火高價買快篩劑 曝光各單位採購價 14:382022/05/03 政治 三重蘆洲晚間5千戶停電「傳爆炸聲」 台電回應了 21:422022/05/03 生活 台南中崙工業區308戶停電 台電尋獲「凶手」已死亡 20:412022/05/03 生活 17檔財報護體 維穩攻堅 04:102022/05/01 財經要聞 春季聯賽》克服5分落後劣勢 台電逆轉富邦完成3連霸 17:072022/05/01 體育 宜蘭確診＋320 創新高 花蓮逾千例找嘸感染源 04:102022/05/01 地方新聞 近11個月漲1倍 電業天然氣再漲2成 電價凍末條 04:102022/05/01 財經焦點 永和深夜驚傳爆炸聲也停電了 台電緊急搶修中 23:512022/05/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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