111年全國成棒甲組春季聯賽1日進行冠軍戰，5局打完還落後5分的台灣電力展開反撲，靠著7局4分大局逆轉，以6比5氣走富邦公牛（台灣體大），完成3連霸。

台電先發投手陽杰恩僅投1.1局失3分退場，前5局打完台電陷入0比5落後，6局下台電靠著3支安打先追回2分，7局下，台電就以連續2支安打加保送攻佔滿壘，第6棒蔡智榆二壘安打清光壘上跑者，自己也再靠著趁傳以及隊友滾地球掩護跑回超前分，最後推出林奕丞登板關門，也順利鎖定勝利。

台電今天一開賽還未進入狀況，反觀富邦靠著串聯安打以及台電奉送4次失誤打完前5局取得5分領先，不過牛棚沒能守成，也錯過相隔11年再度登頂的機會。

台電總教練鄭竣哲賽後表示，這座冠軍是大家一起努力拚來的，這次預賽打得比較辛苦，差點沒辦法晉級複賽，不過後面單敗淘汰賽制，全隊真的都是拚盡全力，雖然連續幾場都早場賽事，讓選手還沒完全進入狀況，不過全隊面對落後局面還是不放棄才有機會逆轉比分。