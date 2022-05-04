每年母親節前後是遊子返鄉的熱門時段，雲林縣府考量今年五一勞動節連假民眾返鄉不便，6日、7日推出台北返鄉專車，縣府負擔一半票價，單程全票210元，以縣籍青年學生優先，剩餘名額再開放給縣民登記。

縣長張麗善表示，五一勞動節連假許多民眾返鄉受到影響，她接到許多鄉親反映希望緊接而來的母親節能協助在大台北地區的遊子回家陪媽媽吃頓飯。

雲林縣府這幾年曾在連續假期提供雲林高鐵站的免費接駁車，一半以上搭乘者是學生。

縣府工務處規畫，6日晚上7點、7日早上9點在台北市行一大客車停車場發車，沿途停靠虎尾布袋戲館、斗南交流道、斗六火車站後站。回程則於8日傍晚5點、晚上7點各發一班車，實際發車時間將依乘車登記狀況調整。

本次母親節返鄉專車票價，學子打5折優待，單程全票210元、半票105元，欲搭車者必須於5日下午3點前或額滿前登記。相關訊息可上張麗善粉絲專頁查詢。

縣府表示，返鄉專車一定會落實應有的防疫措施，相信學子們也會配合，目前大眾交通工具都正常營運，也請鄉親勿過於恐慌，縣府防疫不會放鬆，也盡可能不過度影響民眾的日常生活。