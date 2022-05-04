好食課日前透過網路問卷雙北18歲以上成年民眾進行調查，瞭解雙北民眾在疫情期間食物／食品的消費行為變化。本次調查發現，超過八成雙北民眾在疫情間增加在實體、線上通路購買食物／食品的頻率，且近七成有多吃生鮮食物／加工食品、半數有多吃機能性食品。

調查發現，疫情促使外送平台更興盛，甚至外送「成癮」。疫情期間雙北民眾使用外送平台的頻度「增加」1.8次／週，Z世代(18-24歲)族群增加使用外送的次數最多，每週增加達2.9次，相當於每兩天半多使用一次外送，45歲以上壯世代每週增加1.2次，外送買的東西以餐點最多，其次為生鮮食物、調理食品主食類。疫情除了促使雙北民眾「更常」用外送，也使「有使用」的人數增加，本次調查就發現，23%雙北民眾原本不用外送平台，疫情後才開始使用。

調查顯示，疫情升溫雙北Z世代外送需求也跟著飆升。（業者提供）

好食課調查也顯示，雙北民眾在疫情期間有多吃10項蔬菜以提升保護力，其中菇類、洋蔥、花椰菜、大蒜是雙北民眾最愛的四大天王。而這四種蔬菜都有各自的營養特色，可以幫助疫情期間維持抵抗力。像是菇類經日曬後維他命D含量上升，可以幫助對抗COVID-19；洋蔥、花椰菜、大蒜、則有豐富植化素，如槲皮素、吲哚、蒜素...等，可以抗氧化、幫助提升免疫力。

雙北民眾心目中的抗疫蔬菜4天王曝光。（業者提供）

好食課調查發現，高達半數雙北民眾在疫情期間吃更多機能性食品，尤其堅果製品是雙北民眾機能性食品首選。本次調查發現，超過四成雙北民眾會因為想提升防疫保護力而多吃機能性食品，表示機能性食品在民眾心中不單單只是補充營養的來源，更是防疫的重要手段。

本次調查同時發現，雙北民眾動手做料裡的比例增加，高達88%雙北民眾疫情期間開始嘗試在家自己做料理，比美國的74%多出14%；更有25%雙北民眾會參考食譜做料理。自煮人口增加，也促使民眾對於食譜的需求上升，其中「食譜APP」、「食譜網頁」與「實體/電子小冊子」為雙北民眾最想獲得的食譜形式。雙北民眾在疫情期間，使用家電的頻度也有改變，調查發現，雙北民眾疫情期間最常使用的小家電是氣炸鍋，其次為燉鍋、烤箱／水波爐、咖啡機。