中國大陸為了防堵疫情復燃實施一系列封鎖措施，市場擔憂這恐怕傷及這個全球最大大宗商品消費國需求，促使鋁錫銅等工業金屬價格自俄國侵烏後創下的高點回落。

分析師表示，中國各大城市實施封鎖措施與旅遊限制可能削弱金屬需求，但這有助於緩解俄烏戰事導致供應受阻加劇與庫存下滑帶來的價格上漲壓力。

專家表示，雖然許多金屬價格仍高於疫情前水平，但已從歷史高點下滑。建築與電器關鍵材料銅價已從3月的歷史高點下滑12％，鋅與鉛分別從今年高點下跌12％與11％。鋁與錫價格也從近日觸及的歷史新高修正逾17％。