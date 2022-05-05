詹為元質疑，一個連60多萬都還不出來的人， 政府竟然給他16.5億元的標案？（摘自詹為元臉書）

詹為元質疑，一個連60多萬都還不出來的人， 政府竟然給他16.5億元的標案？（摘自詹為元臉書）

詹為元質疑，一個連60多萬都還不出來的人， 政府竟然給他16.5億元的標案？（摘自詹為元臉書）

國民黨昨踢爆投標1700萬劑快篩劑的「高登環球生醫」前身是小吃店，且資本額只有200萬，高登環球深夜宣布棄標16.5億採購案。國民黨台北市議員參選人詹為元今在臉書加碼爆料，高登公司負責人劉緯澤曾連60多萬都還不出來，政府竟給他16.5億元的標案？要如何放心他可以承擔標案。

詹為元指出，高登環球生醫股份有限公司負責人劉緯澤，他還有另外一家公司叫做「萬澤科技股份有限公司」，兩家公司都登記在新北市三重區重陽路一段66號10樓之2，這家萬澤公司在所營事業資料登記中，同樣有F108031的醫療器材批發業、以及F208031醫療器材零售業。

詹為元指出，換句話說，劉緯澤用萬澤公司就能去標政府快篩的案子，但為什麼還要搞一個高登公司？原因就是，這家萬澤公司除了新北市議員葉元之爆料違反藥事法之外，它在2019年5月2日和「迪和股份有限公司」簽訂一張75萬元的本票，但到了2020年1月3日的本票到期日時，還有62萬元尚未清償，被迪和公司一狀告到法院，最後還被強制執行。

詹為元質疑，劉緯澤放棄2018年03月26日就成立的萬澤公司，另外在2020年11月轉登記成立高登公司，就是要斷尾求生用一家看似沒問題的公司來標政府的案子。

他批評，面對一個連60多萬都還不出來的負責人劉緯澤，請問我們要如何放心他可以承擔政府16.5億元的標案，然後不出問題？