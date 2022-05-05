萊豬開放來台後，地方議會的瘦肉精「零檢出」規定遭中央政府宣告無效，引發違憲爭議，憲法法庭經開庭辯論後，將在13日下午3點宣示判決。判決結果，將影響日本福島食品開放來台的中央地方權限爭議。

聲請釋憲的台北及台中、嘉義、台南市議會主張，中央政府利用行政權改變地方的立法權，將會削弱地方立法 權能量，況且為何台灣豬不允許使用萊劑而美國豬卻可以？各縣市議 會為了民眾健康，可以對萊豬訂立較嚴格的檢驗標準。

台北市議會也質疑，國防部及教育部要求下屬單位不能買萊豬 食品，但行政院為何沒有意見，為何檯面下做可以？地方自訂檢驗標 準為何不可以？中央政府的標準不一，況且行政權要受抑制，否則將侵犯地方的立法權。

但行政院代表認為，萊豬進口涉及國際貿易政策是中央專屬事項，台 灣已加入WTO須遵守國際貿易規範，進口豬肉萊劑安全許可標準是中 央立法並執行或交由地方執行；食安的風險評估應經科學評估，地方 議會沒有說明為何要特別制定更嚴格標準的科學依據。

衛福部委任律師說，萊豬涉及中央事項，地方不能各自為政，否則 將會影響台灣對外的國際貿易，況且地方議會沒有提出本案有「因地 制宜」自訂檢驗標準的必要性，議會聲請釋憲無理由，憲法法庭應裁判駁回。憲法法庭13日將宣判。