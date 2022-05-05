本土連鎖炸雞「頂呱呱」將於5月9日起至5月18日推出限時組合價「呱呱包二入」只要85元，等於原價打7折，不論上班族、小資族或學生族都可以輕鬆入手。

台灣第一家連鎖炸雞品牌「頂呱呱」的明星商品「呱呱包」，是網友不斷敲碗指名求優惠的寵兒，將香氣迷人的香菇糯米飯塞入雞皮內，再以恆溫油炸至金黃，每一顆都需要繁複手工製作，絲毫馬虎不得，才造就全台唯一、難以複製的美味！呱呱包二入組合價優惠將在全台頂呱呱門市及外送平台販售，現場門市一組85元、Ubereats外送一組109元。

頂呱呱炸雞花活動即日起至5月31日，都可以於頂呱呱全台門市及外送平台購買，「真心炸雞花」門市特價199元、外送特價259元，此外還有炸雞花購餐雙重好禮大方送。第一重：購買炸雞花即贈序號小卡一張，憑卡片中右上角序號還有機會抽中市值12,999元的roborock石頭掃地機器人，更有頂呱呱優惠券、多款可口可樂?系列周邊商品。第二重：購買炸雞花千萬記得拍下照片，將炸雞花照片上傳至頂呱呱臉書粉絲專頁置頂貼文，即獲二重抽獎資格，頂呱呱造型筆組及頂呱呱環保提袋。

此外，「送出炸雞花，說出真心話」活動持續進行中，購買炸雞花即贈一張序號小卡，除了抽獎更可以寫上平常不敢說的真心話！頂呱呱與知名插畫家「爵爵＆貓叔」推出合作貼文，畫下送出炸雞花說出真心話的故事情境，大尺度的真心話讓人臉紅心跳，原來小卡還可以這樣神展開！文末還有電子優惠券，凡至門市購買真心炸雞花，出示此優惠券即折抵10元，邀請大家一起講出心中的真心話！