衛福部核准進口1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」被爆前身是小吃店，資本額僅200萬，而負責人劉緯澤被爆出涉嫌詐欺口罩商千萬，目前北檢偵辦中；此外，劉緯澤還被查出疑似將大陸製黑心口罩放入合法醫療口罩紙盒中，詐騙廠商483萬元，台中地檢已於去年3月依藥事法、刑法提起公訴。

據悉，劉緯澤也是萬澤公司負責人，他在去年台灣口罩需求激增時，像某業者謊稱能提供合格的台灣國際生醫所製造醫療口罩，但他到手483萬元後卻夥同智順科技負責人、天佑醫材公司負責人，先是以每盒15元購買10萬個台灣國際生醫授權的口罩包裝盒，再放入大陸製口罩，以每盒50片發給客戶。

而收到貨的客戶發現口罩根本沒有許可鋼印，報警後檢方追查，果然在廠房內發現4萬7千個空盒和23萬片來路不明的口罩，事後劉緯澤雖已歸還483萬，但台中地檢署去年3月仍依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪提起公訴。