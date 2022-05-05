國中教育會考即將在5月21日、22日登場，面對疫情嚴峻，台南市政府今天也於防疫會議上做出決議，全市公私立國三生將從14日至20日，也就是會考前1周，都暫停實體授課，全面改為線上上課，補習班假日也必須改為線上授課。

今天全台病例飆破3萬例，部分縣市已宣布國中教育會考前1周，國三考生暫停實體授課，這兩天也有不少民眾到台南市長黃偉哲臉書留言，詢問台南能否讓國三生暫停到校，改為線上上課，黃偉哲晚間回應，「5／14-5／20全市公私立國三暫停實體授課，改採遠距教學，補習班在假日也必須改線上授課。」他也將在6日防疫記者會上宣布這個決議。

台南市今天有9所國小、3所國中全校停課，29所國小、16所國中共105班的「班級」停課，面對會考在即，不少家長都憂心孩子萬一確診或居隔，恐影響考試權益，教育局今天也已召集國中校長研議國三是否改為線上上課，並於防疫會議提案，也獲得通過。

教育局指出，會考前一周，國三考生暫停實體授課，全面改為線上上課，減少考生面臨確診、居隔等可能影響考試權益的風險。