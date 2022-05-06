范少勳夏季偏愛以藍、白等清爽色系做穿搭，其中特別推薦身上的米色風衣，可擋陽光也十分帥氣，Dunhill COMPENDIUM棉質真絲風衣，8萬9950元。（Dunhill 提供）

日前范少勳現身於英國紳士品牌Dunhill，於台灣高雄義享時尚廣場設立全新專門店，在具有英倫優雅風格的店裝，一反過去大男孩形象，以羊毛開襟衫搭配開衩西裝褲，展現雅痞型男魅力，讓他不經想起《金牌特務》男主從潮男變為英倫紳士的轉變，更認為選擇對的服裝可以讓人提升自信，變得更從容優雅，「明年我將正式踏入30歲成為輕熟男，這種混搭讓我在通往成熟的路上保有自己的風格。」

范少勳夏季偏愛以藍、白等清爽色系做穿搭，其中特別推薦身上的米色風衣，可擋陽光也十分帥氣，Dunhill COMPENDIUM棉質真絲風衣，8萬9950元。（Dunhill 提供）

另外夏季喜愛以藍、白等清爽顏色，營造清新感的他，也以米色COMPENDIUM棉質真絲風衣，內搭藍色襯衫的服裝，此次逛店也特別推薦身上的風衣「，有英國紳士經典印象同時兼具功能性，但剪裁上很創新，是春夏升級造型感必不可少的選擇。」此次Dunhill新設立的專門店，除融合英式優雅與當代男性的洗鍊沉靜店裝外，還有新店獨賣單品如採用光滑柔軟納帕小牛皮的COMPENDIUM派克大衣，另外還有許多與紐約藝術家ELLEN CAREY合作的系列。

Dunhill高雄義享時尚廣場專門店獨賣商品，d字運動夾克，3萬4950元。（Dunhill 提供）