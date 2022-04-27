女裝印花迷你T恤(短袖)，390元。（GU提供）

以「YOUR FREEDOM讓時尚更自由」為品牌精神的日本流行時尚服飾品牌GU今日宣布將與日本超人氣動漫《咒術迴戰》合作推出全新聯名系列，打造一系列讓全家大小都能享受時尚穿搭的男、女、童裝及配件。GU與《咒術迴戰》聯名系列將於5月20日在全台實體店舖及網路商店正式販售！

自《咒術迴戰》漫畫推出後，受到不少粉絲喜愛，更接連推出電視動畫及劇場版，成為近期人氣最高的日本動漫之一！為了讓粉絲能在日常中感受《咒術迴戰》的魅力，GU首度與《咒術迴戰》推出聯名系列，打造能在生活各種場合穿搭的時尚服飾。

此次聯名系列以動畫版視覺風格為主要設計元素，全系列包含多款男、女、童裝，而各品項皆有獨特的設計風格。男裝以動畫版的片頭作為設計靈感，展現了現實主義的畫風及《咒術迴戰》世界觀；女裝則融入了片尾動畫的流行插畫風格，打造時尚又俏皮的單品；童裝則是希望能讓小粉絲們產生更多共鳴，將主角及其擅長的術式、動畫經典元素做為設計圖樣。GU與《咒術迴戰》聯名系列打造了適合所有性別及年齡層的豐富單品。