繼今年1月中洲科大爆出烏干達籍血汗學工後，如今再傳高苑科大的菲律賓學生遭到剝削，在工廠從事與學業無關的勞力到深夜，每周工時達40小時，不但領不到加班費，菲籍學生控訴，校方要求學生面對政府查核時說謊，甚至跟工廠製作假薪資單以蒙騙，不僅無法專心於課業，甚至因為長時間工作導致手無法動彈，身心備受折磨。教育部回應，接獲陳情後已將該校列為專案輔導學校，下學年度禁止招收境外生。

民進黨立委范雲今天與台灣勞工陣線、台灣人權促進會舉行記者會，揭露高苑科大誤導且剝削「新南向產學合作專班」的外籍生，不少外籍學生以為是來台灣學習，實際來到台灣才發現淪為學工，2名來自菲律賓的學生直呼「根本是災難」。

陳情的菲籍學生擔心被學校報復，採用未露臉、變音影片方式參與記者會，學生A指出，原本期待來台灣當學生可以好好讀書，有時間還可以打工，結果並非如此，學校要求他們從事難以負荷的體力活，他的身體備受折磨，根本無法專心在課業學習。經歷過長工時後，背開始痛，手甚至無法動彈，而且常常要工作到半夜，卻領不到加班費，這些學校都知情，校方卻教他們，如果政府來檢查的話，我們要說謊。學校跟工廠甚至製作的假的薪資單，避免被發現真實情況。

學生A希望勞動部跟教育部給予學生保護，提供有品質的教育及合理的勞動條件，讓他們能真正專注於學習，課餘間又能打工，過著台灣一般學生的生活。

另名就讀機械與自動化系的學生B也控訴，來台所做的工作與所學一點關係都沒有，像是從事包裝、碾磨、機器操作等，這都是體力粗活，絕對不是實習該做的工作，而且每周工作超過40個小時，雖然是違法，但為了付學費跟生活費，他們別無選擇，被迫被當成向被壓榨的奶牛。

范雲表示，盤點高苑科大境外生人數，佔全校學生的31％，遠高於全國各大專月校境外生比例平均的5.5％，據悉，，高苑科大總共有982名境外生，來自印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、泰國、斯里蘭卡、馬來西亞等國。

依據《外國學生來臺就學辦法》第5條，各大專院校的外國學生招生名額，除額外申請的「專班」名額、本國生招生名額外加10％的名額之外，還可申請超額招收，甚至還有第三項的「本國學生未招足，得以外國學生名額補足」條款，高苑科大在107學年度時，即是利用此條款，一口氣多收了167位外籍生。

范雲質疑，這次出面陳情的菲籍學生，是新南向產學合作專班的學生，理論上事前審查最嚴格的專班，都還是有學生淪為學工的問題，那更何況是這些運用外加名額、不須經過審查的非專班外籍生。

對此，教育部表示，4月7日接獲菲籍學生陳情後，經查校方提供不適應校外實習課程學生改修讀校內實習課程，將責請該校學助學生改修讀其他課程；針對校方引導學生工讀，將納入教育部重大行政缺失，納入私校獎補助扣減重要參據。另外，該校為專案輔導學校，自111學年度禁止招收境外學生。