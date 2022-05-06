雲林地檢署指揮專案小組2日同步查緝雲林縣內20幾個可疑地下工廠、經銷倉庫、農藥行，查獲偽劣農藥成品、農藥原體、半成品、假農藥標籤、包裝材料、各式生產器械。（雲林地檢署提供）

由海巡署偵防分署雲林查緝隊、彰化查緝隊、虎尾警分局、雲林縣調查站、農委會動植物防檢局、雲林縣動植物防疫所等單位組成的專案小組2日出動查緝20多個可疑工廠及農藥行。（雲林地檢署提供）

專案小組查扣數量龐大的假農藥證物，有待進一步查驗。（雲林地檢署提供）

雲林縣農業產值名列全台前茅，不法分子販售假農藥、劣農藥牟取暴利時有耳聞，雲林地檢署指揮專案小組同步查緝雲林縣內20幾個可疑地下工廠、經銷倉庫、農藥零售店，查獲多種假農藥，其中殺蟲劑「克凡派（好時機）」、「克蟲霸（因滅汀）」數量最多，其中偽「克蟲霸」獲利估計1800萬元。

雲林地檢署接獲農民檢舉某種殺蟲劑使用起來效果不像之前所使用，行政院農委會也通報可疑販售點，檢察官段可芳指揮海巡署偵防分署雲林查緝隊、彰化查緝隊、虎尾警分局、雲林縣調查站、農委會動植物防檢局、雲林縣動植物防疫所等單位組成專案小組追查。

專案小組2日搜索林縣20幾個可疑工廠、倉庫、農藥行，在崙背鄉、大埤鄉2處查獲罪證確鑿的偽劣農藥成品、農藥原體、半成品、假農藥標籤、包裝材料、各式生產器械，帶回61歲黃姓男子，以及62歲、34歲李姓父子偵訊。

雲林地檢署指出，專案小組查扣殺蟲劑「克凡派（俗稱好時機）」、殺蟲劑「克蟲霸（因滅汀）」等自製偽農藥共6公噸，以及農委會上月16日公告禁止輸入及製造的「陶斯松」（俗稱毒絲本）空藥罐子及標籤，其原料有待查驗。

檢方表示，涉案犯嫌公然張貼合法農藥的標籤對外銷售，使農民誤信是合法進口農藥，而寧以高於市價購買使用，殊不知買到的是地下工廠生產的假農藥，以殺蟲劑「克蟲霸（因滅汀）」為例，每公升成品2000元計算，粗估獲利高達1800萬元。

雲林地檢署表示，3名犯嫌違反農業管理法、詐欺、虛偽標記等罪嫌重大，偵訊時都坦承犯行，且承諾繳交犯罪所得，訊後均請回。

檢方說，依農藥管理法規定，違法製造、加工、分裝、輸入偽農藥最重可處5年以下有期徒刑，併科1百萬元以上5百萬元以下罰金。販賣或意圖販賣陳列、儲藏偽農藥，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

檢察長洪家原呼籲，偽劣農藥一旦流入市面將嚴重危及國人健康，殘留農藥也對自然生態環境系統、身體健康造成嚴重影響，民眾若發現有偽劣農藥或禁用農藥於市面流通，請盡速向相關單位檢舉，雲林地檢署必嚴正執法。