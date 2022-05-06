高雄兇殺 男子身中多刀血跡四濺慘死客廳 14:562022/05/06 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄林森路發生一起命案。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄苓雅區林森二路一大樓內傳出傳一起命案，警方6日12時18分獲報有自殺案件，立刻到場處理，據了解，死者為37歲的男性，陳屍在客廳，由於身上有多處刀傷，現場血跡四濺，警方不排除為他殺，目前已經到場採證了解中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 《電子零件》聯德控股-KY健身器材爆單 不排除祭庫藏股護盤 朱立倫籲學陳玉珍大器 羅智強嗆拿刀插進心臟 #苓雅 #高雄男 #陳屍 #多處 #刀傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無業男嫌吵持刀猛刺阿姨10多刀 母寫信求情沒用！仍遭起訴 13:002022/04/28 社會 北市男墜河亡追出「逆倫弒母」真相 母遭膠帶纏口鼻陳屍屋內 10:552022/04/29 社會 《惡犬之亂》比特犬咬傷2歲女童 案發地旁也有猛犬追人車 07:232022/04/23 社會 板橋噁男尾隨女子返家 扯褲強摸下體慘了 13:362022/04/28 社會 追討寵物貓大亂鬥 男遭逮不認對空鳴槍：心裡有想法而已 15:462022/04/24 社會 《觀光股》雄獅轉型生活產業 不排除進軍旅館業 07:572022/04/21 財經 30年前今日入獄！顏坤泉要參選高市議員 蘇偉碩到場聲援 13:292022/05/01 政治 不爽被叭屁孩撂人助陣砍傷外送員 狼狽遭逮畫面曝 19:482022/04/24 社會 世新大學女學生校園內墜樓 命危送醫搶救 16:302022/04/27 社會 基市田徑場工程落後包商怨市府 基市府澄清：與事實不符、不排除解約 15:032022/04/29 生活 怕普丁氣炸不敢制裁俄秘密第一夫人？白宮回應了 10:382022/04/26 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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