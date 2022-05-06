高雄苓雅區林森二路一大樓內傳出傳一起命案，警方6日12時18分獲報有自殺案件，立刻到場處理，據了解，死者為37歲的男性，陳屍在客廳，由於身上有多處刀傷，現場血跡四濺，警方不排除為他殺，目前已經到場採證了解中。

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