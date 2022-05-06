日本自民黨青年局局長代理鈴木憲和眾議員等人6日前來新竹市政府拜訪，新竹市長林智堅率領市府一級主管迎接會談，會中林智堅提出兩項對日本的感謝，包括感謝日本政府去年致贈台灣420萬劑疫苗，其次感謝日本支持台灣加入CPTPP，讓台灣早日和世界接軌，與世界貿易、經濟更加緊密，發揮實質影響力。

日本自民黨青年局訪問團由局長小倉將信眾議員擔任團長，率領眾議員及日本青年會議所幹部等人，因一名眾議員確診，該組立即暫停後續在台期間所有活動，另一組成員因無密切接觸，由局長代理鈴木憲和眾議員等人持續既定行程，6日拜會新竹市府。

林智堅特別感謝青年局來訪，得知團員確診，他也透過視訊關心大家健康。他也期待未來疫情趨緩後，能帶著市府同仁到訪日本，做更多交流。林智堅強調，去年在蔡英文總統領導下，台灣半導體產業在全世界發揮重要影響力、且發展蓬勃，而半導體重鎮就在新竹，對於未來台積電將到日本投資，他相當樂見且期待。

林智堅分享，新竹市是北台灣重要古城、有300年歷史，其中，新竹火車站1913年興建，是台灣現今服役歷史最悠久的車站，和東京車站是姐妹站，他2016年參訪日本時也前往拜訪東京車站站長。

除了車站，林智堅說，新竹也有全台原址現存最久的動物園，也是日治時期興建，在參訪上野動物園後，也依照團隊建議成功改造新竹市立動物園。竹市也借鏡日本姊妹市岡山市，在舊城區做整體開發，未來更將在新竹車站興建跨站平台，縫合前後站因鐵路一分為二的商圈與生活圈。

林智堅也談及過去和青年局的緣分，包括2016年5月20日蔡英文總統就職典禮，他就與小倉局長同台留下合照。2016年8月，青年局參訪新竹市府，當時大家一起在市府前廣場吃冰棒，「彷彿是昨天的事情。」

局長代理鈴木憲和眾議員表示，日本對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，也相信能促進台日更多合作，重要的是放眼10年、20年後的未來，台灣和日本可以攜手、發揮彼此角色產生更好的效果。