具俊曄和大S在韓國登記結婚後不久就飛來台灣夫妻相聚，最近傳出具俊曄打算在台灣發展演藝事業，不僅受到《原子少年》製作人詹仁雄邀請，還傳出大S經紀人代為徵求懂韓文的助理。而昨(5日)晚間，大S轉發和女性友人的近照，身旁正是她的經紀人，其經紀人稍早受訪，問到具俊曄是否已經點頭參加《原子少年》？她回應因為具俊曄還有其他工作還不確定，言下之意是目前仍不確定具俊曄回台時間是否趕得上錄影。

具俊曄和大S結婚後愛得火熱，日前被台北的刺青店發文透露具俊曄到訪留下新刺青，不僅有徐熙媛的韓文名字，一旁還有皇冠點綴，並加上英文「Remember Together forever（記得永遠在一起）」及台北經緯度的座標，暗示妻子大S永遠是他的皇后。

而具俊曄先前獻出成為台灣女婿的夜店首秀後，行程滿檔，傳出5月就會暫時離開台灣飛往紐約演出，知名製作人詹仁雄先前趁和小倆口碰面的機會，也主動邀請具俊曄上選秀節目《原子少年》，而具俊曄考慮後有表示有意願，或許會在最後一集節目現身擔任飛行導師。

大S昨晚轉發和經紀人廖瑋琪的合影，也讓她胸口疑似獻給具俊曄的新刺青曝光，據《三立新聞網》報導，廖瑋琪透露大S和老公目前狀態很幸福，大多用英文、韓文溝通，當晚就是見面吃飯，沒多談工作計畫，廖瑋琪也認另外有和具俊曄拍照只是沒公開，至於歐巴具俊曄是否確定參加《原子少年》？廖瑋琪說：「因爲歐巴還有其它工作邀約，工作檔期有撞到，所以還在協調中」，目前最快回台的時間點可能是6月，但仍不確定。