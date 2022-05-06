大S婚後首露正面越來越美。(圖／取自IG)

大S(徐熙媛)3月8號婦女節當天，宣布再婚「酷龍」成員具俊曄後，就鮮少更新社群動態，也沒有公開露面，只有之前被拍到和小S、郭彥甫等友人在米其林二星餐廳聚餐畫面，但只有露出背影，想不到5日深夜，她驚喜在IG限時動態分享友人貼文，正面美照罕見曝光，但不知為何她很快就刪除了，但早被網友截圖下來。

大S在5日深夜近12點時，突轉發好友IG限時動態，照片中她素顏入鏡，但看起來氣色相當好，好友大讚她根本逆齡少女，根本是人間版的《班傑明的奇幻旅程》，越活越回去，而穿著低胸上衣的她，露出性感鎖骨，整個人瘦了一大圈，看起來狀態超好，而她鎖骨上也露出新的刺青，似乎和具俊曄同天去刺的。

大S刪掉前2則IG動態重發新動態。(圖／取自IG)

不過她很快把IG動態刪除，換了另一張看不見具俊曄手臂刺青的動態，但前2則動態清楚可看出，她旁邊坐著的就是韓籍老公具俊曄，兩人穿著卡其色情侶裝，一起和閨密聚餐，相當幸福恩愛。具俊曄來台近兩個月，和大S在台北低調享受新婚生活，之前他更去刺新刺青，把「熙媛」2字刺在手臂，脖子則是英文「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，展現對大S的愛，閃瞎網友。