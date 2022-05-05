藝人隋棠主演的葉天倫電影《團圓飯》1日開鏡，但劇組因有2名確診者，她為了孩子的安全，毫不猶豫搬出家裡，而她當時做了快篩和PCR皆陰性，未料為求謹慎再次做PCR，今(5日)得知是陽性，目前在居家隔離中。

隋棠經紀人表示，「因為劇組陸續有確診者，所以劇組就再安排了PCR檢測，今天檢測結果是陽性。已經在居家隔離當中，感謝大家關心。她自己則平常心，碰到了就面對，比較掛心家裡的媽媽和3個小孩。」

而《團圓飯》導演葉天倫也回應：「由於固定快篩的機制而驗出來有陽性同仁，我們便趕快緊急應對，讓全體演職員做PCR並且同時匡列密切接觸者，確保不會再有向外傳播的可能。目前確診者的健康恢復對我們來說是最重要的，我們會密切關切，也同時調整加強未來拍攝的防疫規範。目前這個案子還沒有正式發佈，主創細節還在調整當中，期待等大家都平安之後能夠跟大家介紹這個案子。感謝大家關心，希望大家健康平安。」

隋棠4日一聽說劇組有人確診，她當機立斷就搬出去，隨即做了快篩和PCR，皆為陰性，「演員的工作無法一直戴口罩，腹背受敵之感，只希望孩子健健康康，大家平安。」