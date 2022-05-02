蔡亘晏(左）與黃俊傑在《婚內失戀》舞台劇演出夫妻。（巨宸製作提供）

張詩盈(左）與陳彥達在《婚內失戀》舞台劇演出夫妻。（巨宸製作提供）

杜思慧(左）與吳世偉在《婚內失戀》舞台劇演出夫妻。（巨宸製作提供）

改編自鄧惠文醫師的同名著作舞台劇《婚內失戀》，昨日完成連續10場的演出，獲滿堂彩。金馬獎入圍常客黃健瑋變身彩蛋力挺老婆「爆花」蔡亘晏，在劇中客串快遞員。被問及演出原因，他毫無二話表示：「支持爆花。」簡單4字閃瞎眾人，快遞對老婆的愛！

黃健瑋和蔡亘晏婚齡10年，兩人始終互相支持事業並且兼顧家庭生活，令許多人羨慕不已。黃健瑋談到對於維持長久感情的建議，他認為每個人一直都處在流動的變化中，「所以伴侶之間感受並且分享這些改變是很重要的。如果願意一直打開自己面向伴侶，每隔一陣子就會有重新戀愛的感覺！」

但如果真的和老婆意見不合呢？黃健瑋建議要先等待最好的溝通時機，才會產生溝通效果：「耐心是良藥！先表達意見不一定是直爽，沈默不一定是漠不關心。」

蔡亘晏則認為婚姻間維持溝通順暢的方式是什麼事情都說，「不論小事大事都不要憋在心裡。」但前提是要先把情緒放下，她坦言身體偶爾會提醒自己現在必須好好哭一場，「我就會選擇先哭爆再說，因為我喜歡心裡的空間是乾淨的，心裡不堵了，腦袋才會更清晰，才能更清楚自己想要的是什麼。」

相較於劇中女主人公注重的儀式感，蔡亘晏自認重視生活更勝於節日的儀式感，「對我們來說，生活就是一家人開心的聚在一起，不論在何處都好，可以互相關懷、擁抱、表達愛。」

《婚內失戀》舞台劇主要演員在完成10場演出後親吐感言，吳世偉說：「演出看起來平實幽默，接近生活，但你以為很輕鬆嗎？沒有！這次我可是使出渾身解數了，期待好戲再加演，我再解開全身的術給你看！」杜思慧指出自己最後一場在飾演角色的筆記本上寫下，「此刻的每分每秒會立即變成過去」，所以好好生活，不是為了別人，是為了我們自己。

張詩盈透露：「希望所有還願意為了愛努力的安安們（指她飾演角色），都能找到使力的途徑。」陳彥達說：「有見過那種很少買樂透就中大獎的人嗎？就是這次的我。在這幾年少有機會演戲的日子能夠進到這個劇組，愛的戲、歡樂的工作環境，每一次演出都很珍惜、也很享受。」

蔡亘晏則感謝能在疫情蔓延的日子裡遇上這麼有愛的團隊，能和一群熱情幽默才華洋溢的夥伴們同台演出，是最大的幸福。黃俊傑則感謝生活中的挑戰和磨練，最終會化為生命的養分。

導演吳維緯提到有次翻閱演員們各自在場上的筆記本，這些場次以來，上面密密麻麻的彼此紀錄了生活的一切，偶有可愛的插圖，那一刻，真實呈現了這個角色每個時空。她說，在那場演出，看著演員們在台上彼此紀錄著過去現在與未來，與各自的浪漫與幽默，然後生活像劇場一樣無法重來，那刻真的好想抱緊每一個讓陳柔安與高志偉（劇中角色）努力生活著的人們。

《婚內失戀》由6位實力派演員吳世偉、杜思慧、陳彥達、張詩盈、蔡亘晏、黃俊傑詮釋三對夫妻在不同婚齡的婚姻輪廓，透過幽默又充滿日常感的生活互動，讓觀眾一次看透婚姻歷經30年所交織出的不同光景。金馬影后謝盈萱、賈靜雯、高英軒、歌手陳勢安等人都現身劇場觀看，謝盈萱用「舒服極了」四字形容台上演員們行雲流水演出。未來將有IP延續包含影集、電影以及舞台劇的二次巡演都在規劃當中。