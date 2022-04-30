韓團「酷龍」成員具俊曄3月宣布與24年前舊愛大S閃婚，隔天便飛往台灣隔離，迫不及待與愛妻展開新婚生活，雖然下個月將飛往紐約表演，小倆口得短暫分離，不過愛的高調的他傳出再添新刺青，高調示愛大S，閃瞎所有網友。

台北某刺青店在Insatgram發文，透露「國民姐夫」具俊曄來店內刺青，只見他頂著招牌光頭，帶著黑框眼鏡現身，刺青師眼見貴客大駕光臨，也放上兩人合照讓所有人羨慕不已，只見具俊曄在手臂及脖子側邊分別刺了皇冠和英文字句，有眼尖網友發現其實暗藏含意，像是皇冠下方類似絲帶的圖案，上頭文字就是大S韓文名字「희원」，至於英文則寫著「Remember Together forever（記得永遠在一起）」，甚至還刺上台北經緯座標的紋身，藏著對大S滿滿的愛。

刺青師也發文表示：「20幾年不換電話就是可以跟阿Q一起來 Bing Bing Bing，必須要跟 형님 具俊曄 說聲감사(謝謝)， 20幾年前因為酷龍(클론)Clon身上的刺青，讓我在當時跟著這樣的風潮下賺了不少錢，也成就了現在的刺青阿本」，對此，網友紛紛回應：「太帥了吧，歐巴」、「熙媛是他的王后，記得永遠在一起」、「看到台北經緯度，感動到哭了」、「好有愛，他的纹身好多都是為了s纹的，真的愛的太狂」。

具俊曄除了5月要飛紐約表演外，製作人詹仁雄也透露已邀請他上選秀節目《原子少年Atom Boyz》，不過檔期則在協調中，將再視他從紐約回來的時程看是否能配合。