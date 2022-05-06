台中市表揚29區模範母親，91歲的退休教師林顏蔭80歲之後還辦公益畫展，義賣畫作捐作弱勢學童營養午餐與寺廟興建；68歲童鄭寶月年輕時曾受生命線關懷協助，創業後長期認養家扶兒，中年轉業投入長照志工，體驗施比受更有福的助人喜悅。

疫情嚴峻，台中市取消表揚合照活動，改委由各區公所轉贈紀念相框及紀念手冊，台中市長盧秀燕指出，身為職業婦女，深刻體會工作及照顧家庭的壓力，因此積極推動性別平等，鼓勵女性追求夢想，實現自我，呼籲媽媽們多愛自己、注意身體健康，有快樂的母親才有幸福的家庭。

龍井區龍泉國小退休的林顏蔭任教40多年才退休，隨子女旅居澳洲布里斯本，持續鑽研學習書法、水墨畫，80歲時辦畫展義賣，所得資助龍泉弱勢學童營養午餐。去年高齡90歲的她二度在澳洲舉辦畫展，義賣作品捐助佛光山中天寺二期工程。活到老、學到老，為社會公益付出不遺餘力。

童鄭寶月年輕時獲生命線協助，讓她深刻體會助人的力量，婚後和先生創業販售學生制服，並擔任家扶認養人40多年，與許多家扶兒感情深厚，還曾受邀擔任家扶兒的主婚人。

童鄭寶月說，助人為快樂之本，助人過程得到的喜悅無法言喻，近年她和先生投入長照機構服務，除了幫忙餵長輩吃飯，也擔任弘道志工站中西站站長，豐富社區長者的生活，她自許為終身志工，持續投入慈善活動，盼以己之力幫助更多人。

台中市社會局指出，今年台中市29區獲選模範母親，都有著動人的生命故事；許多獲獎人積極打破傳統期待的框架，展現獨特的魅力與生命色彩，即日起至5月12日，社會局臉書粉專「社會有愛 溫暖臺中」，將分享4篇展現女力崛起的模範母親故事，讓社會大眾一起感受媽媽偉大的力量。