73歲李龍（中）終其一生研稻草創作，6日從副總統賴清德手中接下匠人魂錦旗。（林和生攝）

素樸稻草到李龍手上，長出千變萬化姿態，彷彿有了新生命。（林和生攝）

為紀錄台灣百工百業豐沛能量，文化總會《匠人魂》系列影片走訪全台各地，而長期投入草編工藝的李龍，將「稻草藝術」融合綠色環保，幫農業文創加值、創造外銷，並注入更多發展契機，6日從副總統賴清德手中接下錦旗，彰顯一生懸命的職人精神。

職人百工是國家根基，文總自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，至今累積32支、觀看人次逾400萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣匠人精神。

73歲李龍自幼生長於屏東農家，談起60幾年前的農村生活，當孩子們在稻田收割後，長輩拿起俯拾即是稻梗，教他們編草刀劍、玩騎馬打仗，他說「一玩就玩到今日」。

他用一雙巧手和充滿智慧的創意，把稻草製作成各種藝品，2010年起，更開始接觸日本傳統民俗祈福品的注連繩編織技法，依照日本廠商要求形式與尺寸，每年都有3、40個貨櫃外銷日本，賴清德讚嘆道，不僅用稻草創造外匯收入，更搭起台日間文化橋樑！

屏東縣長潘孟安指出，文化是國家重要根基，而匠人便是幕後主要推手，知道日本各地神社、喜慶、新年、守歲等祭典，都可見到稻草編織的注連繩，沒想到台灣竟有農友編織這「稻草藝術」，甚至出口日本，他看向李龍說，不僅是屏東驕傲，更是台灣之光。

細數畢生創作，有栩栩如生的家畜鳥禽，也有耗時2個月打造的巨龍裝置，加上細膩肌理及表情的稻草人，素樸稻草到他手上，長出千變萬化姿態，彷彿有了新生命。

73歲李龍強調，傳承是拍攝這支紀錄片最重要的意義，影片將技法、創作理念完整保存，若沒有如此記載，技藝在後繼無人恐就失傳，語氣豪邁說，目前要難倒他還要很久，同時承諾只要身體許可，會一直創作到不能動為止，匠人精神在他身上展露無遺。