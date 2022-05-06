星座運勢網站「星座看看」分析12星座最容易吃虧的狀況，每個星座都有不同的弱點，像是白羊座最容易因為心軟而妥協，雙子座朋友一堆，總受到人情壓力影響，不得不做出犧牲。

▍白羊座

白羊座最容易因為心軟而吃虧，他們看起來好像很果斷，但如果對方苦苦哀求，說些討好的話，他們很容易就會妥協。

▍金牛座

金牛座容易因為自己心中的原則而吃虧，設了一堆框架把自己限制住，一堆事情不能做，一旦開始就要做出成績，在綁手綁腳的狀況下失去許多機會。

▍雙子座

雙子座會因為人情壓力吃虧，他們朋友多、人脈廣，雖然做很多事情都有人幫忙，但是當朋友有求於自己也難以拒絕，常常因此吃虧。

▍巨蟹座

巨蟹座總因為情緒化而吃虧，心情好的時候做什麼都順利，低落的時候就不斷出錯，把事情搞砸以後吃虧的還是自己。

▍獅子座

獅子座性格急躁，容易因為衝動而吃虧，遇到事情就急著處理，思慮不夠周詳，往往容易造成很大的損失。

▍處女座

處女座會因為太謹慎而吃虧，把注意力都放在細節上，耗費太多心力，最後反而因小失大，損失慘重。

▍天秤座

天秤座有選擇障礙，容易猶豫不決，在需要下決定的時候，總是拖拖拉拉，不確定哪個是最佳選項，最後就因為不夠果斷而吃虧。

▍天蠍座

天蠍座容易因為防備心太重而吃虧，什麼事情都要抱持懷疑態度，覺得每個人都不能信任，花太多心力在觀察他人，最後疲乏不已，把事情搞砸而造成損失。

▍射手座

射手座態度樂觀，但是有時候會太過盲目地相信自己，忽略潛在的危機，最後損失慘重，後悔莫及。

▍摩羯座

摩羯座太在乎外界的評價，很努力想要證明自己的實力，因為他們太執著於表現，容易被有心人利用，往往就因此而吃虧。

▍水瓶座

水瓶座會因為太冷靜而吃虧，他們面對任何事情都非常理性，在愛情中也是如此，偏偏在感情中有時候並不需要這麼多大道理，只會讓人感到心灰意冷。

▍雙魚座

雙魚座會因為自卑而吃虧，明明是屬於自己的東西，卻覺得自己不配擁有，因此而錯失許多機會。