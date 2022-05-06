搶端午贈禮商機，台北君悅酒店今年推出四款時令粽禮與雙款組合式粽禮選擇，主攻北部地區家庭散客及大型企業客戶贈禮，以迷人糯香與豐味食材喜迎佳節。包粽師傅以匠心獨運的手藝功夫，獻上連年熱銷萬顆、台味十足「君悅經典北部粽」、鮮味逸品「鮑魚瑤柱花菇粽」、奢華養生「松茸松露蕈菇素粽」及香甜經典「紫米蓮子豆沙粽」，價格自480元至2,280元不等，5月9日前預購付款享88折，大宗訂購82折大宗訂購單筆消費滿30,000元享本島單一地點免運費優惠、滿50,000元除本島單一地點免運外，再享82折。

此外。即日起至6月3日每天上午11時至晚間7時可於君悅酒店館內一樓Baguette禮品‧烘焙坊提貨。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，適逢疫情影響，五、六月份許多企業原定內用之宴會活動取消，將預算改用於採購粽禮餽贈用途。台北君悅除與百貨合作之外，今年更積極拓增線上銷售通路，與知名外送平台、時下年輕族群愛用的Line禮物、票券平台及長榮航空線上購物等共同合作，搶攻網購贈禮市場，目標為今年粽禮業績提升較去年20%以上成長。

台北君悅的「鮑魚瑤柱花菇粽」（2入 / 1,560元），嚴選整顆肥美的六頭鮑，以烤鴨骨、蔥薑火腿熬製醬汁慢火滷製提鮮，港籍師父以正宗廣式裹蒸粽手法，將干貝及花菇等餡料包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中，打造香氣滿溢的美味奢華「君悅經典北部粽」（8入 / 1,580元盒裝、1,680元保冷袋裝）年年熱銷上萬顆，以國產圓糯米與長糯米以獨家比例混合浸泡兩小時，瀝乾蒸煮30分鐘，再加入由紅蔥頭、蝦米、獨門配方滷製的國產五花肉、栗子、花生、鹹蛋黃、整顆干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉內隔水蒸煮30分鐘，香氣撲鼻，是記憶中的好滋味。

君悅的「松茸松露蕈菇素粽」（8入 / 1,280元盒裝、1,380元保冷袋裝／全素）為素粽，融揉圓糯米、長糯米與紫米等數種穀物，佐以松露油提香，再拌入菇中之王松茸菇、猴頭菇及有珍味之王美譽的松露片、清爽鮮美白靈菇，以及鬆軟栗子及蓮子，勾勒尊貴養生風味。

君悅「紫米蓮子豆沙粽」（3入480元／全素），以粒粒手工精挑、去膜除蓮心的上選蓮子與飽滿心意，搭配上等黑白糯米黃金比例及綿密細緻烏豆沙餡，打造獨特濃香、清甜適口的升級版甜蜜粽禮。

「君悅經典北部粽／松茸松露蕈菇素粽」（共6入／1,080元盒裝、1,180元保冷袋裝）前者以獨門配方滷製的國產五花肉為主打，囊括蝦米、栗子、花生、鹹蛋黃，整顆干貝及台灣香菇等食材，風味純粹經典。健康養生「松茸松露蕈菇」則嚴選松茸、猴頭菇、白靈菇、香菇、蓮子、甜栗等，悉心將糯米、紫米、糙米拌入松露油增添香氣餘韻，賦予豐富飽足的美味驚豔。

詳情或預訂請洽02 2720 1200轉3164或傳真至02 2723 8970由專人服務。