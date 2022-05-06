指揮中心宣布5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象等3類人，「快篩陽」可視為確診。台北市長柯文哲直言，中央常常下一道命令，他心裡想說奇怪，到底有沒有在醫院工作過，沒有那麼多醫生閒閒的，到底怎麼算錢、運作，診斷怎麼開，一定被醫院工作同仁罵翻。

柯文哲認為，數學有貝氏定理，在前提存在去猜B的機率，會比單純猜Ｂ更準，但如果民眾快篩陽，在醫生通訊治療下視同PCR陽，居家隔離者自己做快篩陽，就趕快打電話通訊診療，找到人把手機架好、視訊打開，再花20分鐘做一次快篩，確認是本人做的，然後再開診斷書，實務上很困難。

柯文哲認為，在遠距治療下，沒有那麼多醫生閒閒的，到底怎麼算錢、運作，診斷怎麼開給你？

柯文哲指出，中央常常下一道命令，「我心裡想說奇怪，到底有沒有在醫院工作過？」模型是可行但執行困難，一定被醫院工作同仁罵翻，今天應該會在討論怎麼善後。

他呼籲，命令發出來應該有醫療顧問，要找實際第一線臨床醫生，看過計畫到底可行不可行，不然命令出來他看完也是三條線。