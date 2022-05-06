農改場研發的鳳梨切口蒸汽殺菌機以水為材料，可自動補水，0.5秒高溫殺菌。（劉秀芬攝）

農改場研發的鳳梨切口蒸汽殺菌機套筒對準果梗切口，按壓開關進行殺菌，對鳳梨無明顯熱傷害。（劉秀芬攝）

台灣外銷鳳梨包裝場採後流程中，切口殺菌與果實清潔除蟲作業非常重要；台南區農業改良場6日於楠西福農果菜運銷合作社示範研發的鳳梨切口蒸汽殺菌機，以及全台第1座清潔集塵裝置，兩設備可望成為外銷包裝利器，吸引不少農民團體、包裝場、貿易業者前往觀摩。

目前國內包裝廠除了以水洗方式幫鳳梨清潔除蟲，也有由人員以空氣噴槍進行果體清潔，但在無隔離狀況下，容易造成粉塵瀰漫，影響工作人員健康，造成果實二次汙染。

在農改場的建議下，福農果菜運銷合作社自行設計，以鐵板燒排氣設備為設計發想，經過多次改良，設計出全台第1座清潔集塵裝置，可降低粉塵及蟲害汙染，有意裝設的業者，可依各包裝場動線、場地大小再調整改良。

此外，鳳梨果梗切口於外銷貯運過程易發生發黴汙斑，影響鳳梨外觀及品質，台南農改場創新開發鳳梨切口蒸汽殺菌機，針對切口進行蒸汽高溫殺菌處理，殺菌時間只要0.5秒，符合外銷產線效率，殺菌效果不亞於藥劑。

研發蒸汽殺菌機的農改場助理研究員黃士晃表示，蒸汽殺菌機以水為材料，物理性殺菌方式，與酒精效果相當，安全而無殘留毒性物質，符合現代食安趨勢，還可適用有機、回教國家或限制使用藥劑國家。

農改場表示，鳳梨切口蒸汽殺菌機初估成本約10萬元，許多參與觀摩的業者也期待技轉量產後購買使用；至於福農設計的清潔集塵裝置，成本約15萬，業者表示，只要有足夠場地，設計技術不難。