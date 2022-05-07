黃姓男子與女友外出時遇到劉姓好友，黃男熱情邀約對方一起到住處喝酒聊天，未料自己先醉倒，凌晨時，劉男見好友泥醉，對方女友也躺在一旁準備就寢，竟獸性大發，對女方進行指侵得逞，原本要進一步性侵，但女方頑強抵抗，這時突然黃男鬧鐘突然響起，劉男立刻倉皇逃離，女方立刻與男友報警。法院審理後，依強制性交罪判劉男1年8月徒刑，仍可上訴。

根據判決書，黃男與女友A女於民國109年6月12日晚間某時，在路上偶遇劉姓好友，黃男即熱情邀請劉男到住處飲酒聊天，但事後自己卻不勝酒力睡著，獨留女友與劉男獨處。

凌晨3時許，女方也進入房間睡在男友身邊，但劉男見到好友泥醉不醒，竟將A女上衣拉起，以手撫摸胸部並親乳頭，試圖逼女方口交。但A女緊咬牙齒抗拒，這時劉男卻獸性大發，強行進行指侵，原本還要進一步性侵，但女方持續以手拍打、並以腳踢踹抵抗並未成功。這時剛好嗣因男友的鬧鐘突然響起，黃男被吵醒，這時劉男便藉故要上洗手間而逃離，A女於是向男友哭訴後前往報警。

劉男在法院審理時矢口否認有性侵，辯稱自己從未碰過女方，完全子虛烏有，但警方採檢女方嘴唇、胸部及下體檢體，均驗出劉男的DNA，法官不予採信，劉男眼見無法自圓其說，才坦承性侵，並與女方達成15萬元和解。

法院審酌，劉男為逞色慾，逼迫他人口交，甚至性侵，嚴重戕害他人身心，惡性甚鉅，且犯後矢口否認，空言辯稱不曾觸碰女方，誣指對方控訴，對女方造成二度傷害，念及在劉男在審理階段終能坦承，女方也同意從輕量刑，依強制性交罪判劉男1年8月徒刑。全案可上訴。

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