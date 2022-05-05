新北市1名40多歲熟女在男友家喝醉，竟接連與男友和男友身障的兒子發生性關係，後來下體不適就醫，被醫生懷疑父子聯手性侵案報警。男友到案後供稱，兩人是合意性交，其子也說是熟女主動挑逗他發生性行為，而熟女甚至不願提告，台北地檢署認為缺乏證據顯示熟女遭聯手性侵，5日將父子倆不起訴。

去年熟女跑到醫院就醫，表示自己下體不適，言談中向醫生透露，前晚跟男友家人吃飯、喝酒，酒醉後先與男友發生性關係，後來男友完事入睡，男友20多歲身障的兒子竟爬上床也跟她發生性關係，造成她下體不適。

醫生懷疑熟女性侵逕自報警，將父子兩人送辦，但熟女卻向檢察官表示無意提告。男友到案後堅稱，2人是自然而然發生性關係，男友母親也證稱女方當天沒喝醉，飯後2人還一起聊天。

男友兒子並未否認與熟女發生性關係，但供稱是女方與爸爸完事後，又接著來挑逗他，一時慾火難耐才跟熟女也上床。檢察官認定，沒有證據顯示父子違反熟女意願發生性關係，且男友兒子曾因車禍須以助行器行走，並領有中重度殘障手冊，難以壓制脅迫女方發生性關係，因此依罪嫌處分父子不起訴。