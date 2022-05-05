一名余姓男子凌晨到女性好友家聊天，女方因有服用助眠藥物習慣，余男見對方吃藥後昏睡，竟色由心生，躺在女方床上後對她摸胸猥褻下體，甚至見到女方似乎有使用衛生棉條，還好奇地抽出，直到女方隔天醒來，驚覺棉條憑空消失，立刻質問下余男，男方才坦承趁機猥褻，女方事後怒告，並向法官表示不願原諒，也不想和解，因此判決余6個月徒刑，不得緩刑，仍可上訴。

根據判決，該名余姓男子於民國110年4月10日凌晨，前往女友人A女家中聊天，A女事後服用助眠藥物而陷入昏睡狀態，余男見女方已熟睡，於是撫摸A女胸部及下體，甚至看到A女似乎有使用衛生棉條，還好奇動手將棉條抽出，然後與同睡一床。

女方清晨醒來後，發覺余男睡在旁邊，而且下體內衛生棉條竟然不翼而飛，立刻用通訊軟體LINE質問余男，這時才知道自己遭受猥褻侵犯，於是立刻報警。

法官依據各項證據，認為余男徒手撫摸A女胸部及下體，並抽取出A女置入體內之衛生棉條，已屬女性個人私密部位，證余男主觀上有藉以滿足其色慾之意念才犯行，且在客觀上亦足以引起一般人色慾。

法官審酌，余男僅為滿足個人色慾，竟利用A女服用藥物而達相類似於心智缺陷而不能抗拒之機會，乘機對女A猥褻，顯然不知尊重異性及人性基本尊嚴，造成女方無法抹滅之心理創傷，對女方個人身心及社會善良風俗均有相當程度影響，雖然坦承犯行，有表達意願想與A女和解，但A女認為余男沒有真誠表達悔意，而無意和解，依乘機性交罪判他6月，不得緩刑，可上訴。