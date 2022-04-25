北市1名父親多次趁13歲女兒躺在客廳沙發午休睡覺機會，伸手摸女兒胸部、下體，不顧女兒驚醒繼續逞慾，女兒隱忍5年，去年父親再度對她伸出魔爪，不但掀裙摸下體，還舔胸部，女兒終於忍無可忍，向學校老師舉發父親多年的獸行。台北地檢署依3個加重強制猥褻罪起訴這名父親。

起訴指出，該名父親於2016、2017年間的某次夏季下午，在住處客廳見當時年僅13歲的女兒躺在沙發上睡覺，萌生淫念，坐到沙發上，手伸進女兒的內衣摸胸部。

女兒驚醒推開父親，但父親不顧她意願繼續撫摸胸部猥褻，2至3個月後，父親又見女兒在沙發上睡覺，食髓知味，再次將手伸進女兒內衣撫摸胸部，女兒說「不要」並一再推開父親，父親直接將手伸進女兒內褲，撫摸她下體。

女兒隱忍多年後，去年10月30日上午8時，父親見女兒躺在臥室床上，不顧女兒一再將他推開表示拒絕，竟將手伸進女兒連身裙及內衣撫摸胸部，並以舌頭舔她胸部，進而將手伸進內褲摸下體，這次女兒終於忍無可忍，向學校老師反應遭父親長期猥褻一事，老師向校方通報並報警處理。