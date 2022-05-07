中山區健康服務中心主任林柳吟致贈感謝狀，讓保大員警既暖心又感到驕傲。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內疫情持續攀升，醫療量能瀕臨負載，北市保安警察大隊第三中隊小隊長王堅任等5名員警，在疫情升溫之際，投入北市中山區健康服務中心救援工作，面對因染疫而感到恐慌民眾，及電話關懷居隔者面臨的各種防疫問題，獲共同執行防疫工作的中山區健康服務中心致贈感謝狀，直呼在最需要協助時，有保安大隊員警相挺實在揪甘心。

保大表示，國內疫情急速加劇，面對疫情海嘯來襲，保大攜手市府防疫團隊執行抗疫工作，化身健康服務中心疫調人員，執行電話關懷居隔者、通報疫調確診者及密切接觸者，以及轉為安置作業等防疫作為。

保大表示，員警受派支援防疫工作，脫下平日嚴正執法的制服，變身改以溫暖口吻向居隔者詳細說明各項最新防疫措施，逐一解決民眾各種難題，尤其教官張鴻志鉅細靡遺的疫調筆記，更得到中山區健康服務中心主任林柳吟大力讚許，並引為其他疫調人員工作參考範例。

林柳吟表示，「感謝精英保大的夥伴們，在我們中心最需要協助時，有你們挺身相助，齊心共度嚴峻疫情，中山有你們真好！」，並特別頒贈感謝狀給保安大隊抗疫夥伴致意，讓保大員警既暖心又感到驕傲。