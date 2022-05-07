高雄市7日確診數飆升至2163例，市長陳其邁宣布，8日起配合中央政策，居家隔離「密切接觸者」匡列對象僅限「同住親友」，其餘改列自主應變對象，電子圍籬也取消。針對校園，高市將一次發給染疫學生、每人兩支快篩試劑，一有症狀就先快篩，第3天時再快篩一次，落實「以篩代隔」新制度。

教育局表示，高市8日起，配合中央政策，以確診個案為核心，取消原本全校三分之一、十班以上確診者或密切接觸者就全校停課的規定，校方仍可考量能量決定授課方式，並通報主管機關備查。

學生若家中有人確診，同住家人應居隔，學生快篩陽性應立即通報學校及補習班啟動防疫措施。補習班有同學快篩陽性，應主動通報教育局。

國中高中部分，確診個案前兩日內曾到校上課，所屬班級座位九宮格同學實施3天防疫假，並停止到校，除中央規定配發1劑之外，高市校方額外再提供每人1劑，供第三天使用。

國小及幼兒園部分，確診個案前兩日內曾到校上課，所屬班級同學和老師暫停實體課程三天，校方提供每人2劑快篩試劑。

各級學校課程社團及活動，確診個案前兩日內有摘下口罩且共同活動15分鐘的相關人員，實施三天防疫假並停止到校，由校方提供每人2劑快篩試劑。

各級學校住宿學生，同寢室友比照同住親友源則，居家隔離者，由學校發放每人3劑快篩。校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離。有困難者，安置於隔離宿舍或集中檢疫所。

21至22日的國中教育會考，確診者不得應試參加補考，教育部會另行安排補考。第二類備用試場提供給居家隔離者、自主防疫者、居家檢疫者。

請假部分，學生若確診、居隔、或請防疫假等，不列入出缺勤紀錄。教職員工確診就請公假，同住親友確診需居隔者可請防疫隔離假。家長如需照顧學生可申請防疫照顧假。