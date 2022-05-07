疫情圖示

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中央7日公布新竹縣新增788例確診個案，有424名男性和364名女性，658人無症狀，佔整體確診人數83％，餘為輕症，年齡分布於0到88歲，年齡集中於18至64歲為主，佔整體比例76％，12歲以下有98人，65歲以上48人，目前居家隔離者為921人，居家照護者為1943人。

衛生局宣布，為照顧偏鄉民眾，北埔、尖石及寶山鄉衛生所7日加入販售實名制快篩試劑行列，寶山鄉自上午8點30分開賣，尖石鄉與北埔鄉則是10點開始，都出現大排長龍買快篩劑的人潮。

此外，新竹縣有11家基層診所加入公費PCR服務行列，民眾若快篩陽性或自覺有症狀，除了社區篩檢站，可先以電話預約再前往診所掛號，接受公費PCR採檢，診所分布於竹北市、竹東鎮、湖口鄉、橫山鄉。

788例本土個案分布在竹北市266例、竹東鎮108例、湖口鄉185例、新豐鄉89例、新埔鎮20例、關西鎮24例、芎林鄉19例、橫山鄉6例、寶山鄉21例、北埔鄉3例、峨眉鄉7例、尖石鄉34例、五峰鄉6例，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護。

衛生局指出，此波疫情以職場、移工宿舍、校園群聚為主，機構群聚約佔整體確診個案的6成，並延伸至家庭群聚。

尖石鄉近日確診個案增加，是因部落有婚宴或是聚會，造成群聚而確診，衛生局接獲通報後立即於職場、學校防疫長、部落村長聯繫，並安排採檢，群聚案均在匡列掌握中，請民眾放心。

因應疫情延燒，在新竹縣醫師公會和診所協會號召下，有40多家診所加入新竹縣居家照護醫療服務團隊，和責任醫院合作，共同關懷確診無症狀或輕症的居家照護個案，民眾如有各科別的診療需求也提供通訊診療服務。

新竹縣社區免費篩檢站為每日上午9點至12點於竹北市大安醫院急診室外，每天下午6點至晚上9點，則於竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外，以及台北榮總新竹分院急診室外服務。

新竹縣衛生局防疫專線電話已經擴增線路，代表號為（03）5511287，新竹縣1999為民服務專線亦可解答相關問題，請民眾耐心等候。衛生局呼籲，居家照護專責醫院電話是服務已經確診的居家照護個案，請非醫院收案的民眾，勿任意撥打，以免排擠需要醫療照護服務的確診民眾。