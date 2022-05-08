60歲香港天王劉德華入行超過40年，敬業態度被後輩演藝圈效仿，對自身專業要求甚高，經常在社群上分享日常。日前他上傳一段33秒的做家事短片，一身輕便地辛勤拖起地來，樸素樣貌照樣發揮有股魅力，吸引破百萬粉絲觀看，留言評價「天王也是平凡人」、「拖地也很帥氣呢」、「乾乾淨淨好舒服」掀起一陣熱議。

劉德華日前在instagram上傳33秒一短片，穿起簡單灰色T恤和運動褲，挽起褲腳便打掃起自家環境，用力抓起手上拖把，光著腳丫子連同床底下的地板都伸進去，也移開床邊4個大行李箱，打上別偷懶這裡也要擦的字樣，專注要把整間房子空間拖好拖滿，清潔完畢後對著鏡頭親切揮手，展示亮晶晶的乾淨地面，看上去頗為可愛自豪。

這支短短居家清掃片，見證天王也是一般人，在天王房間中裝修簡單風雅，放入舒適的雙人彈簧床，再鋪上木質地板和明亮落地窗，便是房間的主要設施，所用的拖把也是時下大部份家庭會使用的平價用品，劉德華在使用上動作又十分熟練，可見天王家事都親自由自己來做，跟大多數人生活相同，吸引百萬粉絲點閱觀看。

事實上，劉德華儘管收入頗豐，一直都在演藝圈樹立楷模，不但非常照顧後輩，亦積極投入公益活動，也極少在社群炫耀奢侈品或是豪車，低調過著節儉生活，平常還會親自下廚和粉絲互動，在鏡頭之外展現巨星親民作風。