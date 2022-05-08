【愛傳媒程富陽專欄】「俄烏戰爭」這場引起世界矚目的戰爭，已經打了逾2個半月了，台灣媒體也整整談了2個半月，大家都在擔心，今日的烏克蘭會就是明日的台灣嗎？但縱使討論熱絡，卻總感覺流於各說其是，對問題的關鍵似乏聚焦，更遑論形成一個能闢解兩岸目前兵兇戰危氛圍的最終共識。

日前，兩位同是政戰學校17期的汪威江、劉以善學長，因長期關心兩岸和平現況，加上汪學長長期對臺灣新聞媒體界淵源較深，且與目前在中廣新聞網主持有《千秋萬世》時勢評論節目的王淺秋小姐，同是國內政治大學EMBA先後期的學長學妹這層關係；因此，汪學長非常熱心詢問了幾位朋友，看看是否願意上一下這個節目，藉時事談談兩岸問題。

本來，我與被約詢的朋友，都自付非媒體中人，更不具備名嘴能耐，實不敢應約；但兩位學長盛情難却，也就同意參加此次訪談。雖說這場現場訪談，多少暴露自己非此方面的專才，但意外的是各方好友，對這場訪談內容，不僅未嫌棄其中的諸多疏誤，反還多有鼓勵，只能說友情無價。但其實自己心知，我之不懼自曝其短的原因，也是我願藉此機會，表達自己對這場「俄烏戰爭」中，能提供台灣一些我內心誠摯的幾點看法，並以回應兩位對我不吝看重的學長厚意。

5月7日，更承蒙政校18期的蔣濟翔學長，將這段視頻放在 Fb上，並獲一些關注及溫暖的回應，實在感謝；但專訪內容，或過於失焦，或語意不清，或時間掌控不易；我特藉此，且摘錄我欲表達的幾個重點，讓諸位朋友能更精準暸解我欲表達的幾個重點內涵，並對在節目中未能盡善之處，也表達個人的一絲歉意。

第一、要瞭解「去中抗中」係引爆兩岸戰爭的關鍵。今日烏克蘭正因選擇一個「入約去俄」的方式，最終為自己帶來戰爭。這猶如台灣目前選擇「去中抗中」做為「保台」方法一樣，兩者可說同樣犯了飛蛾撲火，自尋禍害的短視。

事實上，今日台灣要「保台」，要發展「中華民國」，其先決條件，恰恰不是「去中」，而是要「合中」。我們必需讓14億的中國人民制約中共以武力犯台，阻止中共以武力來做為統一中國的選項，才是明智之舉。

第二、要體認「穩美、和中、保共」才是當前尋求兩岸真正和平的契機。臺灣要認清當前「親美、拉日、抗中」的兩岸策略，實非良策。整日喧騰「抗中保台」的倡議，固然只是腦殘的想法，而漫言妄議「反共不反中」的論調，恐怕也是只見其表的自我吹眠。事實上，環顧兩岸現況，只有「穩美、和中、保共」，並倡議「中國人不打中國人」，才是兩岸避免戰爭的藥方。

第三、要認清選擇「避戰」與「不懼戰」的後果。台灣從馬英九時代的「預防戰爭、國土防衛、應變制變、防範衝突與區域穩定。」到2016年蔡英文上台，把國防戰略重點調整為以「防衛國家安全、建制專業國軍、落實國防自主。」為主的國防戰略內容，雖說字面上並無明顯錯誤；但事實上，從這些戰略內容的改變，已隱約揭示我們當前的國防戰略內涵，已從「避戰」思維趨向「不懼戰」的國防思維傾斜；而這種思維，將必然把台灣帶入一種無懼作戰的險境而不自知。

第四、對「一個中國」要有正確的重新評估。兩岸目前對各自的政治思維都應以現實、現況作考量，不應抱持昔日單純意識形態的「反共」，或「解放」思維；而應實事求是的尋找兩岸真正的共同「威脅」，做為雙方一起努力遏止的方向。台灣目前的兩岸戰略，充滿對「一個中國」的錯估評估。不僅台灣執政黨，包括現在多數的在野黨，也都天真的認為我們「反共不反中」，既可內部激發團結，外部確保安全。殊不知今日，對中共而言，甚至廣大的大陸百姓而言，「反共其實就是反中」，而「保共」卻正是「保台」的政治現實。

第五、需認清「俄烏戰爭」就是「美中博弈」前哨戰的事實。這場「俄烏戰爭」，歸根究底，不過就是一場美國欲達到其「激化俄烏，弱化歐盟，遲化中國，固化美國」的政略目標，也是美國預演兩岸臺海間，未來可能發生一場「代理戰爭」的預前操演。我們台灣又何必「唯美是從，為美前鋒」，為兩岸增添兵凶戰危，為台灣埋下「今日的烏克蘭，明日的台灣」困境。

正是基此，我方不昧自己力薄，更覆汪、劉兩位學長殷殷盛情，意外走了一場媒體秀。今日僅臚列我對這場「俄烏戰爭」對台灣影響與省思的幾點粗淺看法，既就教於各位先進，也對此事前後因緣略作補遺；當然，也更是對在Fb上對個人釋出善意、指教與鼓勵的各位好朋友，作一深切的謝意！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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