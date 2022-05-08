衛福部昨要求北北基桃急性一般病床500床以上醫院須開設30％專責病房，新北市長侯友宜今出席居家照護關懷中心服務專線母親節慰問活動後受訪表示，新北市開出專責病房1963床，目前空床率33％，非必要及非緊急性醫療現階段暫緩，新北市醫療量能雖是全國倒數第二，但新北是很早做好醫療量能盤點，才能面對最高確診數與最大居隔量。

侯友宜說，新北1個月前就啟動居家照護，集中檢疫中心開出全國最大量的2177床，新北市在浪頭上，所以應變速度一定要比中央快，以減輕後端醫療量能的不足，目前居家照護5萬多人，不少人已陸續康復，保全醫療量能保全照顧中重症及有高風險族群。

侯友宜並再度呼籲，希望中央能看到在浪頭上的新北，提出的應變方式是別的縣市尚未碰到，新北就先遇到，期盼中央在新北提出新政策時能夠給我們支持，像居隔轉型已提了10天，中央昨天取消電子圍籬及從被動管理變主動管理，其實就是新北市的7天自我居隔，如早10天讓新北市先行，相信民怨會比較少。

新北市衛生局補充，新北500床以上醫院僅有亞東、淡水馬偕、雙和、新店耕莘4家醫院，將依照中央要求開設30％專責病床，會再增加173床；其餘14家500床以下醫院，目前均已開設25％專責病床，也會要求一併增加開設。