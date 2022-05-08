宇宙人阿奎與33去年結婚，今年母親節迎來兒子小虎誕生。（相信音樂提供）

「宇宙人」吉他手阿奎去年與愛情長跑8年的插畫家女友33結婚，今在IG公布好消息，兩人迎來兒子小虎誕生！阿奎寫下：「今年的母親節，33和我多了一個新的身份，此刻我們因為兒子的誕生而感到無比幸福，非常開心跟大家分享這個好消息。」

阿奎跟兒子都是牧羊座，出生時間都在同一小時，讓他覺得父子緣份很深，他也分享親自陪產的心情，切身感受到媽媽生產的辛苦，回想起來還真是捨不得。

阿奎表示：「看到兒子出生的那一刻真的是喜極而泣，流下眼淚，覺得很有愛，也很幸福，跟之前有過的快樂都不一樣，手機裡完全是他的照片，一直抱著他，老婆說我是兒子傻瓜。」

有趣的是，他回想在太太懷孕的前一個月，每天晚上他在聽音樂的時候，都有一隻小壁虎跑來他房間的窗戶，他當時就叫牠「小虎」，覺得跟牠特別有緣，好像認識了很久一樣，「因為這個原因，再加上兒子和我都屬虎，所以我們叫他小虎」。