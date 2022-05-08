有上進心的人最容易成功，但也有些人空有上進心，卻光說不練，缺乏前進的勇氣，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座最不思進取，做事情總是猶豫不決，日子得過且過。

▍白羊座

白羊座做事情很喜歡替自己找藉口，讓人以為他們不是不努力，只是因為現實環境不允許，但其實這只是他們為了不努力，所找的一堆理由。白羊座內心也想要出人頭地，但是因為害怕辛苦、擔心受傷，所以總是光說不練，一直在原地踏步。

▍雙子座

雙子座的人追求新鮮感，做事情只有三分鐘熱度，總是前一秒鬥志高昂，不達目的絕不罷休，但不久之後就將自己說過的話拋諸腦後。雙子座看見別人在進步，自己也會心生嚮往，想要有一番作為，無奈經常活在空想當中，做事情散漫又不實際付出行動，因此容易失去別人的信賴。

▍射手座

射手座伶牙俐齒，總是說得一口抱負，但實際去做又比別人退縮得快。射手座內心很想出人頭地，不願意被人看不起，但真要付出行動時，他們卻又自甘墮落，滿腦子只想安逸的過日子。對射手座來說，很多事情他們只是耍嘴砲，真要下定決心去做，根本沒有準備好，因此無法帶給別人安全感。