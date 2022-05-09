《搜狐網》運勢專欄分享，生肖馬、猴、牛在五月中旬財運極旺，不僅工作順利，職位有望晉升，收入大漲，還會有貴人出現，幫助你們求財路上暢通無阻。

▍生肖馬

生肖屬馬的人對自己的追求有很高的標準，在職場上都格外的盡力，並且很有作為，他們意志堅定，從不放鬆懈怠，很少失去機會。屬馬人在5月中旬運勢大有提升，工作越做越穩，不久的將來會功成名就，收入大漲。

▍生肖猴

生肖屬猴的人個性樂觀積極，不僅聰明，工作能力也不錯，在5月中旬屬猴人終於找到了成功致富的方法，這段時間你們廣結善緣，得到財神爺的格外庇佑，金錢上能夠得到前所未有的回報，屬於福祿雙至，財源滾滾進家門。

▍生肖牛

生肖牛做事穩重，很容易積累財富，他們行事前可多聽取長輩意見，富貴之路順暢無阻。屬牛人在5月中旬職場不斷高升，他們憑藉自己驚人的頭腦，突破萬難，不僅如此，還有貴人相助，求財順利。