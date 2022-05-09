【愛傳媒滾動力頻道專欄】皮脆肉嫩的先知鴨、鮮美多汁的紐西蘭小牛排，從中餐、西餐，甚至到滷味，在這裡都吃得到！

座落在台北市仁愛圓環旁的金賓，一樓是超過40年老經驗的傳統滷味與包子，而四樓則是主廚Michael Wei的私廚料理空間。

自幼便前往美國的Michael，最初是對魷魚羹、排骨飯等家鄉味的懷念而進行烹飪，也開啟了他的料理之路：加州中式餐館Chin Chin、混合各國特色的加州料理大廚Wolfgang Puck，以及比佛利山莊多家飯店，更曾在中國廣州開張了當時第一家正統的西餐廳「寶樂」。

Michael的料理之路無邊無盡，也正如他期望後輩保持學習的步伐，腳印走得越遠，越能帶出火侯的精湛！

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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