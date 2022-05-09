【愛傳媒滾動力頻道專欄】皮脆肉嫩的先知鴨、鮮美多汁的紐西蘭小牛排，從中餐、西餐，甚至到滷味，在這裡都吃得到！
座落在台北市仁愛圓環旁的金賓，一樓是超過40年老經驗的傳統滷味與包子，而四樓則是主廚Michael Wei的私廚料理空間。
自幼便前往美國的Michael，最初是對魷魚羹、排骨飯等家鄉味的懷念而進行烹飪，也開啟了他的料理之路：加州中式餐館Chin Chin、混合各國特色的加州料理大廚Wolfgang Puck，以及比佛利山莊多家飯店，更曾在中國廣州開張了當時第一家正統的西餐廳「寶樂」。
Michael的料理之路無邊無盡，也正如他期望後輩保持學習的步伐，腳印走得越遠，越能帶出火侯的精湛！
作者為影片創作頻道
照片來源：滾動力頻道截圖。
●更多文章見作者臉書，經授權刊載。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。