【愛傳媒賴祥蔚專欄】新媒體的變現方式，除了廣告之外，最常見的是贊助收入與商品販售。

新媒體的變現方式非常多元，在YouTube平台的直播贊助功能也是其中之一。然而，在網路時代各種免費資訊已經呈現爆炸的趨勢，如何讓觀眾成為粉絲，進而願意付費，也是一門功課。

雖然許多民眾仍然排斥網路服務的付費，但是有一項新的調查顯示，願意付費的比例持續上升，至今已有一半的比例願意付費。根據資訊工業策進會（MIC）在2021年針對18至26歲的Z世代進行的調查，七成受訪者有看動畫與漫畫的習慣，其中超過五成願意付費，比例頗高；進一步來看，有觀看習慣者最主要付費方式是小額付費，每月付費的額度以新台幣100元以下占的比例最高，大約是24%，其中，男性的付費意願（58.1%）略高於女性（45.3%）。

前面這項調查也顯示，在聆聽音樂的部分，高達78.3%的Z世代受訪者是在YouTube平台收聽各種音樂，這反映出 YouTube是年輕的Ｚ世代取得音樂資訊與收聽音樂的最主要管道。

年輕世代願意付費是一種良性趨勢，有助於頻道主的持續經營。如何讓觀眾與粉絲願意訂閱並且贊助，重點在於持續提高觀看的認同感以及觀看價值。

粉絲對YouTuber的贊助金額，會先扣除YouTube要提取的經營成本，現在常是30%，也就是平台會分走贊助收益的三成，這是平台的收益，剩餘的贊助金額才是頻道主的實際收益。YouTube會持續開發新的變現方式，目前除了一般影片所具有的贊助功能之外，YouTube在2022年4月27日宣布，「超級感謝」在台灣可以用了，這些互動也會有收益。

相較於網路自媒體的收益方式，傳統媒體的收益是以廣告為主、節目授權為次，開放節目可以有置入之後，企業的贊助收入也增加了。目前許多網紅也透過開放產品與資訊服務等各種置入，以求增加變現的能力，但是要避免過量或是品質欠佳的置入，以免粉絲的反感甚至取消追蹤，那就得不償失了。

商品販售也是變現的重點，只要頻道主變成粉絲心目中的偶像，就有助於商品的販售，因為只要沾上了偶像色彩，在整體識別系統的造型、圖案、文字與認同感的烘托之下，觀眾情感與頻道商機就能結合，結果就能在加強內聚力與忠誠度的同時，帶來更加可觀的商機。

在各種商品之中，結合流行趨勢的時髦商品最能迎合觀眾需求，也最能獲得年輕人的歡迎；至於合乎民生用途的必需品，則是既經濟又實惠，可以在經濟不景氣時也不太受影響。

YouTube也提供了商品販售的功能，現在只要訂閱人數超過一萬人，在某些國家或地區可以直接販售商品，應注意合作廠商與所在地的法律規定，尤其是醫療、藥品與菸酒，目前都有相關法律給予嚴格限制，並不是所有商品都可以隨意販售。

商品發行應發想自己適合發行的商品，也可以自己尋找合適的生產廠商以及銷售平台。

其他常見的內容變現管道，包括群眾募資、規劃一系列的線上課程、以及安排線下的實體活動。線下的實體活動非常多元，包括頻道主因為已經具有知名度與可觀的忠實粉絲，可以舉辦具有互動趣味的見面會（兼商品販售會），也可以參與他人主辦的實體活動，以主持或是參加而增加變現。

想要變現，應該知道「轉換率」（CVR，Conversion Rate）此一重要概念：也就是平均多少觀看流量可以促成一次流量變現，尤其當頻道主希望觀眾可以直接點擊互動、甚至線上購買時，轉換率越高，流量的含金量也越高。這涉及了頻道粉絲的黏著度、忠誠度以及消費力，當然也與頻道主規劃的活動性質有關。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授

●原為「高雄市政府新媒體人才培育中心」教材，改寫轉載

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。